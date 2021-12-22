Минчанка после разговора с интернет-мошенниками лишилась Br7 тыс.

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Фрунзенское РУВД столицы обратилась минчанка, со счета которой после разговора с интернет-мошенниками пропали Br7 тыс., сообщили БЕЛТА во Фрунзенском РУВД Минска.

Девушке позвонил неизвестный и сообщил, что в интернет-магазине от ее имени оформляется кредит на стиральную машину. "Девушка не поверила, однако для убедительности ее переключили якобы на сотрудницу банка. Оператор подтвердила, что зафиксированы неудачные попытки списания средств, и предложила установить приложение удаленного доступа, которое называлось "Поддержка". С его помощью фигуранты попытались получить доступ к счету девушки, однако не смогли, потому что в ответ на подозрительную активность ее карта была автоматически заблокирована", - уточнили в РУВД.

Затем минчанку под предлогом участия в опросе переключили на третьего сотрудника. Мужчина стал ее запугивать и угрожать включением в черный список банков. Затем он потребовал снова установить приложение удаленного доступа и войти в аккаунт интернет-банкинга якобы для перепроверки списаний. Девушка ввела свои логин и пароль, после чего с ее банковской платежной карты списали Br7 тыс.

Возбуждено уголовное дело.

Старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска Мария Квашевич напомнила: если вам по телефону сообщают о подозрительных операциях со счетом, немедленно положите трубку и самостоятельно перезвоните в банк.-0-