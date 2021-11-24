Минчанка после разговоров с лжесотрудником банка лишилась более Br40 тыс.

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хищении более Br40 тыс. с карт-счета минчанки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, днем 13 октября текущего года на мобильный телефон 26-летней девушке позвонил мужчина и представился работником службы безопасности одного из банков. Собеседник сообщил минчанке, что с ее счета пытаются списать денежные средства, вероятно, из-за утечки данных по вине недобросовестных работников банка. Девушку убедили в том, что необходимо перевести все имеющиеся средства на "безопасный" счет, для этого всего лишь нужно назвать сведения всех карт, эмитированных на ее имя. Что она и сделала. После этого на ее мобильный телефон приходили СМС-сообщения с кодами, которые она сообщала лжесотруднику банка", - рассказали в УСК.

Когда операция по переводу денег на счет была завершена, неизвестный сразу сообщил о том, что злоумышленники уже успели оформить на имя потерпевшей кредит. Чтобы его аннулировать, нужно оформить кредит в этом же банке. Со слов минчанки, звонивший беседовал очень настойчиво и даже угрожал ей уголовной ответственностью за отказ от совершения требуемых им действий. Девушка выполнила и эту просьбу, оформив кредит на свое имя на сумму более Br17 тыс.

По требованию лжебанкира она сообщила данные только что полученной кредитной карты, в том числе CVV-код. После чего звонивший попросил назвать и код, пришедший ей СМС-сообщением. Несмотря на то, что в сообщении имелась информация о том, что данный код нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка, девушка в очередной раз выполнила все требования якобы банковского работника и закончила разговор.

Таким образом неизвестным удалось завладеть денежными средствами минчанки на общую сумму более Br40 тыс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи. Помните, что хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам.

"В очередной раз следователи столицы просят граждан быть бдительными: не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники, не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге, никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор и при необходимости перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов. Помните, что сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента о ее полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка. В случае утери банковской платежной карты обратитесь в банк для ее блокировки", - добавили в УСК.-0-