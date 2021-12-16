Минчанка поучаствовала в "спецоперации" и лишилась более Br7 тыс.

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

38-летняя жительница Минска приехала проведать родственников в Светлогорск. Утром 2 декабря через Viber женщине поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и поинтересовался, оформляла ли она кредит на покупку товара в интернет-магазине. Получив отрицательный ответ, лжебанкир высказал догадку о несанкционированной финансовой операции и вызвался сообщить о ней правоохранителям.

Через некоторое время через Viber с потерпевшей связался "полковник милиции", который пообещал отменить незаконную операцию. Для большей убедительности мужчина сбросил в мессенджер фотографию якобы своего служебного удостоверения. От женщины требовалась помощь в поимке преступника. "Милиционер" уговорил ее оформить кредит в банке на сумму Br5,8 тыс. и перевести деньги на указанный им счет. Потерпевшая перед входом в личный кабинет интернет-банкинга установила на телефоне программу удаленного доступа AnyDesk. После выполнения всех инструкций "полковника" у минчанки было похищено в общей сложности (вместе с кредитными деньгами) Br7,6 тыс.

"Милиционер" убедил женщину, что все задействованные в "спецоперации" деньги через несколько дней будут возвращены на ее банковскую карточку. Так и не дождавшись пополнения карт-счета, минчанка обратилась к настоящим сотрудникам милиции.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи во взаимодействии с правоохранителями устанавливают причастных к преступлению.

Сотрудники Следственного комитета настоятельно рекомендуют гражданам избегать дистанционных финансовых операций по указанию незнакомых, в том числе представляющихся работниками банков, торговых площадок, правоохранительных органов.-0-