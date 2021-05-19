Минчанка повторно задержана за распространение наркотиков

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска задержали 29-летнюю жительницу столицы, которая распространяла наркотики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Правоохранители задержали девушку в Ленинском районе столицы, когда она раскладывала партию закладок. При себе у нее обнаружили два свертка по 2 г с наркотическим веществом, содержащим в своем составе пара-метилэфедрон. В телефоне у девушки имелась информация о местах других закладок на территории этого же района. Общий вес изъятого вещества составил 28 г", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что минчанка работала на интернет-магазин, посредством которого получала уже расфасованные крупные партии наркотика по 35 свертков, весом 2 г каждый. Далее от куратора получала указания, в каких местах делать закладку. С ее слов, занималась противоправной деятельностью около двух месяцев.

Ранее задержанная привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям девушки дана правовая оценка.-0-