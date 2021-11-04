Минчанка предстанет перед судом за обман 17 человек на Br1,7 тыс.

Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимой 43-летней минчанки, которой инкриминировано мошенничество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска. По материалам дела, обвиняемая с 3 мая по 5 августа 2021 года разместила на ресурсе kufar.by объявления о продаже мебели и бытовой техники по заниженным ценам, хотя изначально не намеревалась что-либо реализовывать. Фотографии товара, необходимые для сайта, она нашла в интернете. Затем она договаривалась с потенциальными покупателями-потерпевшими о продаже товаров на условиях частичной либо полной предоплаты. После получения денег она распоряжалась ими по своему усмотрению, оставив взятые на себя обязательства невыполненными. Всего обвиняемая похитила средства 17 граждан на общую сумму свыше Br1,7 тыс. Свою вину женщина признала полностью. Пояснила, что преступления совершала из-за тяжелого материального положения. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Партизанского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном исследовании обстоятельств преступления. Избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!