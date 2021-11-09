Минчанка приговорена к 3 годам ограничения свободы за грубое нарушение общественного порядка

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летней минчанки, которая обвинялась в грубом нарушении общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установили, что обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения 9 и 10 августа, а также 6 сентября 2020 года с другими гражданами выходила на проезжую часть проспектов Машерова и Победителей и выкрикивала лозунги. В составе толпы блокировала и преграждала путь общественному и другому транспорту. На законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия она не реагировала.

Отбывать наказание в виде ограничения свободы минчанка будет в исправительном учреждении открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-