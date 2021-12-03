Минчанка приговорена к 4 годам колонии за создание и руководство экстремистским формированием

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, которая обвинялась в создании и руководстве экстремистским формированием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

В ходе суда установлено, что обвиняемая была администратором нескольких Telegram-каналов, где под различными учетными записями руководила экстремистскими формированиями. С августа 2020 года по март 2021-го она вместе с другими людьми в различных интернет-сообществах, в том числе в Telegram-чатах и каналах, призывала к активному участию в Минске и Минском районе в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Женщина подбирала участников для их исполнения, а также распространяла агитационную продукцию и информацию о местах сбора.

Кроме того, обвиняемая с 8 по 15 ноября 2020 года сообщала администраторам Telegram-каналов сведения о перемещении сотрудников ОВД и их спецтехники. Информировала о датах запланированных массовых беспорядков в Минске, фактическом движении ранее организованных участников.

В обвинении были и другие эпизоды. Например, фигурантка наносила рисунки и надписи протестного характера на фасады зданий и сооружений на территории Минского района. Она же 23 августа 2020 года на пересечении пр.Независимости и ул. Я.Купалы в Минске активно участвовала в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, что повлекло сбой в работе транспорта и предприятий. На законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия не реагировала.

Более того, с сентября 2020 года по март 2021-го обвиняемая вместе с другими изготавливала, хранила, перевозила и распространяла экстремистские материалы. В них были заведомо ложные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении дел в государстве, оскорбления представителей власти. Сообщаемая в материалах информация была также направлена на организацию в стране массовых беспорядков, актов вандализма и иных действий.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор: 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-