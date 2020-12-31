Минчанка продала коробку с бокалами, забыв о хранившихся в ней $13 тыс.

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка продала коробку с бокалами с хранящимися внутри $13 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Советское РУВД Минска с просьбой оказать помощь в возврате денежных средств обратилась жительница района. Женщина пояснила, что через торговую площадку в интернете продала бокалы неизвестному покупателю, а спустя время вспомнила, что в коробке с бокалами хранилось $13 тыc.", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники оперативно установили личность покупательницы. С ее слов, она самостоятельно не возвратила денежные средства из-за того, что растерялась, обнаружив находку.

Денежные средства в полном объеме возвращены владелице. Женщина поблагодарила правоохранителей за помощь.-0-