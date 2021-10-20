Минчанка продавала несуществующую мебель и технику

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве, совершенном повторно (ч.2 ст.209 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая с мая по август 2021 года обманным путем завладела денежными средствами 17 граждан на общую сумму более Br1,7 тыс. Следователями установлено, что женщина размещала на торговой интернет-площадке объявления о продаже несуществующих дивана и кухни. После чего в ходе переписки или телефонных разговоров она уговаривала потенциальных покупателей перечислить аванс в связи с тем, что объявления пользуются большим спросом, и это необходимо, чтобы получить преимущество перед другими.

После получения денежных средств от потерпевших обвиняемая по различным причинам взятые на себя обязательства не выполняла, на их телефонные звонки не отвечала. При этом, как установлено в ходе следствия, она не имела реальной возможности исполнять принятые на себя обязательства и не намеревалась этого делать. Все полученные противоправным способом денежные средства она тратила на личные нужды.

В ходе следствия собран материал, характеризующий обвиняемую. Установлено, что она ранее судима за несанкционированный доступ к карт-счету, работает уборщицей в одной из столичный школ. В ходе допроса вину минчанка признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-