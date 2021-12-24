Минчанка продавала пульсоксиметры без сертификатов

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена минчанка, торговавшая несертифицированными пульсоксиметрами, сообщили БЕЛТА в МВД.

На 53-летнюю предпринимательницу вышел ОБЭП Московского РУВД столицы. Женщина занималась продажей незарегистрированных медицинских изделий.

"С января 2020 года она приобретала в России пульсоксиметры для их реализации в нашей стране. Устройства после сертификации необходимо было внести в госреестр изделий медицинского назначения и медтехники Республики Беларусь. Однако требования законодательства были проигнорированы", - рассказали в МВД.

В итоге из нелегального оборота изъято более 420 пульсоксиметров общей стоимостью около Br19 тыс.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за ввоз в Беларусь незарегистрированных медицинских изделий.-0-