Минчанка продиктовала реквизиты карты чат-боту и лишилась Br5,3 тыс.

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный по телефону уговорил 19-летнюю минчанку взять кредит на сумму Br5,3 тыс. и продиктовать боту в мессенджере реквизиты карты. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома."28 июля минчанке с сим-карты иностранного оператора позвонил неизвестный и представился сотрудником "финансового департамента". Мужчина сообщил, что в одном из банков на имя девушки оформлен кредит и для его погашения ей необходимо взять заем в другом финансовом учреждении. На следующий день неизвестный перезвонил с иного номера и дал очередную инструкцию: какое именно отделение банка выбрать, что говорить его сотрудникам", - рассказали в ГУВД.Когда жительница столицы оформила безналичный заем на Br5,3 тыс., ей велели продиктовать реквизиты пластиковой карты в чат-боте мессенджера. В тот же день мужчина снова связался с минчанкой и сказал взять еще один кредит. Br1,3 тыс. по требованию неизвестного девушка положила на чужой лицевой счет в почтовом отделении. Как только все операции были совершены - чат пропал. Вечером в системе интернет-банкинга минчанка обнаружила, что все средства с кредитной карты списаны. Тогда она обратилась в милицию.Правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.Милиция напоминает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры незнакомцев. Прежде чем совершить необычную финансовую операцию, посоветуйтесь с друзьями или родственниками. Не пренебрегайте советами тех, кто уже пострадал от преступных манипуляций.-0-