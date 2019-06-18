Минчанка пыталась убить своего 10-месячного сына

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать в Минске пыталась убить своего 10-месячного сына, следователи устанавливают обстоятельства покушения на убийство, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 17 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании 10-месячного мальчика. "По данным следствия, 34-летняя женщина во дворе дома на ул.Мазурова в Минске с целью умышленного лишения жизни причинила своему сыну тяжкие травмы, однако не довела свой умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ее действия были пресечены отцом ребенка", - проинформировали в СК.

Управлением Следственного комитета по Минску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство заведомо малолетнего). Подозреваемая задержана, помещена в РНПЦ психического здоровья.

Проводятся допросы свидетелей трагедии и иные следственные действия. Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения в крайне тяжелом состоянии.-0-