Минчанка размещала в мессенджере призывы к деструктивным действиям

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана минчанка - очередной администратор Telegram-канала "Водители 97". Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По оперативной информации, с конца лета по 4 ноября 38-летняя жительница столицы являлась одним из основных управленцев канала и одноименного чата. Ранее сообщалось о задержании других администраторов этого же ресурса.

По данным правоохранителей, минчанка пользовалась различными никами (основной - "Победа"). Она размещала в мессенджере призывы к деструктивным действиям, направленным на гибель и травмирование людей, повреждение сооружений, магистралей, средств сообщения и другого имущества. "Цель призывов, как и у ее задержанных подельников, воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, совершение актов терроризма и диверсий. Также женщина принимала личное участие в организации и координации протестов в Минске, сопровождавшихся блокировкой транспорта и силовым сопротивлением милиционерам", - сообщает Ольга Чемоданова.

Генеральная прокуратура признала администратора подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные через интернет.

Как уточнила пресс-секретарь МВД, продолжается изобличение причастных к деструктивным интернет-ресурсам. В ближайшее время установленные модераторы деструктивных групп будут объявлены в розыск.-0-