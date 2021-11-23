Минчанка разместила объявление на интернет-площадке и лишилась Br700

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка разместила объявление на одной из интернет-площадок и лишилась Br700. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Ленинское РУВД Минска обратилась 34-летняя минчанка, которая сообщила, что с ее банковской платежной карты списали деньги. В начале ноября женщина разместила объявление на одной из торговых интернет-площадок о продаже детского велосипеда. Сразу же нашелся покупатель. Женщине предоставили ссылку для получения денежных средств, она перешла по ней, ввела свои банковские реквизиты и лишилась Br700", - рассказали в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем модификации компьютерной информации.

"Милиция напоминает: не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы, в том числе на торговых интернет-площадках. Перед тем как вводить реквизиты банковской платежной карты на сайте, по буквам прочитайте его название в адресной строке. Опечатки, двойные буквы или цифры, а также дополнительные слова указывают на то, что сайт поддельный. Будьте внимательны, поскольку от вашей бдительности зависит сохранность вашего имущества", - добавили правоохранители.-0-