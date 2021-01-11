Минчанка разрисовала киоск - возбуждено уголовное дело

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка разрисовала краской киоск - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Ночью 9 января во время патрулирования сотрудники отдела Департамента охраны Московского района столицы задержали 31-летнюю минчанку: женщина разрисовала киоск в переулке Дубравинский. При ней было обнаружено два баллончика с белой и красной краской", - рассказали в МВД.

Со слов задержанной, таким образом она выразила протест против установленного в этом месте киоска. Не стала скрывать и то, что ранее участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях, а также расклеивала листовки с призывами собраться на митинги.

Ранее минчанка к уголовной и административной ответственности не привлекалась, официально нигде не работает. Ее действиям следователи дали правовую оценку, возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-