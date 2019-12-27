Минчанка украла из магазина дорогостоящую косметику

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители задержали минчанку, похитившую из магазина дорогостоящую косметику. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

О том, что из торгового центра, расположенного на улице Петра Мстиславца, была похищена косметика более чем на Br300, в Первомайское РУВД столицы сообщили работники магазина. Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестная девушка выбрала нужные товары, извлекла их из упаковки, сняла штрих-коды и положила к себе в карман. Пустые же упаковки от товаров девушка вернула на стеллаж.

Правоохранители, проведя необходимые оперативно-разыскные мероприятия, установили личность похитительницы. Ею оказалась 28-летняя минчанка, работающая индивидуальным предпринимателем. Свой поступок фигурантка объяснила тем, что дорогостоящую косметику она украла для личного пользования, после того, как подруги неоднократно хвалили и рекомендовали средства данного бренда.

Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК Беларуси, где действиям минчанки уже дана правовая оценка. Установлено, что ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась.-0-