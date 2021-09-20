20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка в детской коляске вывезла из магазина товар на Br700. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители Фрунзенского РУВД Минска установили личность женщины, которая подозревается в краже из магазина спортивного питания. Оперативники выяснили, что в торговую точку неработающая минчанка пришла с супругом и малолетним ребенком. Пока муж задавал продавцу вопросы, 39-летняя женщина незаметно снимала с витрины спортивное питание и складывала в детскую коляску. Затем семья покинула павильон, не расплатившись. Обнаружив недостачу, индивидуальный предприниматель обратился в милицию.

Сумма ущерба составила более Br700. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу.-0-