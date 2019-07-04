Минчанка выращивала коноплю на чердаке

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана 30-летняя жительница Минска, которая на чердаке выращивала коноплю, сообщили БЕЛТА в ГИОС Советского РУВД Минска.
При осмотре частного дома на чердаке обнаружено и изъято 9 горшков с грунтом и наркосодержащими растениями. Кроме того, изъято незначительное количество марихуаны и приспособления для ее измельчения и употребления.
Правоохранителям задержанная пояснила, что выращивала коноплю для собственного потребления.
Материалы проверки переданы в Советский (города Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигурантки.-0-
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