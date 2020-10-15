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15 октября 2020, 17:10

Минчанка взяла паспорт подруги и оформила на нее рассрочку на Br12 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали девушку, которая приобрела технику в рассрочку мошенническим путем. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную службу поступило заявление от жительницы Молодечно, которая сообщила о том, что ей пришло почтовое уведомление о необходимости погашения задолженности по рассрочке за технику.

Во время разбирательств оперативники установили, что заявительница неделю гостила в Минске у своей подруги - 28-летней жительницы столицы. В этот период минчанка, воспользовавшись паспортом подруги и внешним сходством с ней, тайно от гостьи дважды оформила на нее рассрочку в одном из магазинов столицы. Всего девушка приобрела два телевизора и два мобильных телефона на общую сумму Br12 тыс.

Технику минчанка продала через интернет. Вырученные деньги потратила на оплату аренды жилья и собственные нужды.

Фрунзенским (Минска) РОСК действиям задержанной дана правовая оценка. Известно, что ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.-0-

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