Минчанку оштрафовали за оскорбление сотрудника ГАИ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 50-летнюю минчанку, которая оскорбила сотрудника Госавтоинспекции. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент произошел 25 марта. Женщина подошла к инспекторам ГАИ, которые разбирались с водителем, припарковавшим автомобиль с нарушением ПДД. Минчанка стала препятствовать работе правоохранителей, провоцируя их на конфликт. Убедившись в том, что вывести сотрудника на эмоции не получится, она оскорбила милиционера и ушла", - рассказали в МВД.

За оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий решением суда женщина оштрафована на 30 базовых величин. Известно, что ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности по линии ГАИ, что с ее слов и побудило к такому поступку.-0-