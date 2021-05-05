Минчанку приговорили к 10 годам колонии за убийство мужа на глазах у детей

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении столичной жительницы, которая обвинялась в убийстве супруга, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что обвиняемая и ее супруг 31 декабря 2020 года в разных компаниях встречали Новый год. На фоне напряженных отношений ссора между ними из-за пиццы переросла в словесную перепалку с потасовкой и оскорблениями на глазах у троих несовершеннолетних детей. В итоге женщина схватила нож и ударила в грудную клетку мужа, он скончался.

Во время предварительного расследования обвиняемая пояснила, что убила супруга из-за опасений за себя и жизнь троих детей. Однако в ходе судебного разбирательства свидетели сообщили, что воспитанием детей в большей мере занимался именно их отец, который какой-либо опасности для семьи не представлял.

Дети переданы под опеку родственников погибшего мужчины.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Октябрьского района Минска признал женщину виновной в убийстве. В качестве наказания суд назначил ей лишение свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-