Минчанку приговорили к 2 годам колонии за ДТП с погибшим и двумя пострадавшими

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Пуховичского района поддержала в суде гособвинение в отношении 23-летней минчанки, по вине которой в ДТП в Пуховичском районе один из водителей погиб, двое пассажиров получили телесные повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

На суде установлено, что обвиняемая днем 10 июня ехала за рулем автомобиля Opel Vectra со скоростью около 36 км/ч по дороге со стороны деревни Энергия Пуховичского района в направлении трассы М-5 Минск - Гомель. Подъезжая к перекрестку, водитель могла видеть установленный по ходу движения знак "Уступите дорогу", а также ехавший по главной дороге микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Несмотря на требования ПДД, обвиняемая продолжила движение с той же скоростью. После того, как она выехала на перекресток, произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП водитель Mercedes-Benz получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался через пять дней в больнице. Одна из его пассажиров получила тяжкие телесные повреждения, вторая - менее тяжкие.

В суде обвиняемая вину не признала.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Пуховичского района вынес обвинительный приговор: 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемая лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-