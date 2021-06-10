Минчанку приговорили к 3 годам колонии за нарушение общественного порядка

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу об организации и участии в грубом нарушении общественного порядка в отношении 54-летней минчанки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

На суде установлено, что женщина в августе и сентябре 2020 года в различных местах Минска участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях. А с 23 августа по 23 октября, являясь владельцем двух Telegram-чатов, администратором 21 Telegram-чата и участником четырех Telegram-чатов, разместила в них текстовые сообщения для организации противоправных групповых действий.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района Минска вынес в отношении фигурантки обвинительный приговор. Она приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Принадлежавший ей мобильный телефон конфискован в доход государства как средство совершения преступления.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-