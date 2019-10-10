Минчанку судят за мошенничество с объявлениями о сдаче квартир

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении молодой женщины, обвиняемой в мошенничестве, сообщает БЕЛТА.

Она копировала реальные объявления о сдаче квартир в аренду и размещала их в интернете со своими контактными данными. Когда потенциальные арендаторы просили показать представленное на объявлениях жилье, женщина говорила, что там сейчас есть жильцы и надо подождать, пока они съедут. Она брала предоплату и составляла расписку о полученных средствах, чтобы не вызвать подозрение у потерпевших. Затем под различными предлогами просила арендаторов подождать момента передачи ключей, а потом вообще переставала выходить на связь.

Как ранее сообщало следствие, в отношении фигурантки столичными следователями расследовались аналогичные уголовные дела. Вступил в законную силу ряд обвинительных приговоров, по последнему из которых ее приговорили к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Женщину это не остановило, она продолжила осуществлять противоправную деятельность, факты которой легли в основу нового уголовного дела.-0-