Минчанок будут судить за разбрасывание саморезов возле административного здания

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хулиганстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"27 декабря прошлого года две 40-летних женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повредить выезжающие автомобили. Довести свой умысел до конца минчанкам не удалось, поскольку их задержали милиционеры на месте происшествия. Во время расследования уголовного дела установлен еще один эпизод противоправной деятельности женщин. Днем 13 декабря прошлого года обвиняемые совершили аналогичное преступление в том же месте. В результате был поврежден автомобиль", - рассказали в СК.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства преступления. При изучении содержимого мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях.

"Согласно материалам уголовного дела, одна из женщин работает руководителем отдела в коммерческом банке, вторая - безработная. Ранее ни одна из них не привлекалась к уголовной ответственности. На допросах они пояснили, что указанными действиями выразили недовольство работой правоохранительных органов. Осознав противоправность своих действий, женщины признали вину и раскаялись в содеянном", - отметили в ведомстве.

На основании собранных доказательств действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст.14, ч.2 ст.339 (покушение на хулиганство, совершенное группой лиц повторно) УК. Одна из фигуранток заключена под стражу, вторая - под домашним арестом. Для возмещения ущерба наложен арест на имущество женщин.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-