Мингорсуд начнет рассматривать уголовное дело Лосицкого и Кравченка 11 января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорсуд начнет рассматривать уголовное дело бывших заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка 11 января, передает корреспондент БЕЛТА.
Об этом стало известно по итогам предварительного судебного заседания по уголовному делу в отношении фигурантов, которое сегодня провел Минский городской суд. Также стало известно, что обвиняемый Владимир Кравченок написал явку с повинной по одному эпизоду.
В общении с журналистами Владимир Кравченок заявил, что продолжает медпрактику. Сейчас он работает стоматологом-ортопедом в одной из стоматологических поликлиник.
Игорь Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК), Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч.2 и 3 ст.430 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК). Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.-0-
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