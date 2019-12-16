Мингорсуд оправдал гражданина Израиля, обвиняемого в убийстве 25-летней давности

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Государства Израиль, которого обвиняли в убийстве бизнесмена, произошедшем в Минске в начале 1990-х годов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Мужчина признан невиновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах из корысти, совершенном с особой жестокостью. Он оправдан за недоказанностью участия в совершении преступления, предусмотренного п."а", "е" ст.100 УК в редакции 1960 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, обвиняемый освобожден из-под стражи в зале суда.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Верховном суде через Минский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Тело бизнесмена с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в его квартире в 1993 году. В убийстве обвинили его знакомую, позже ее приговорили к лишению свободы. По версии обвинения, соучастником преступления был гражданин Израиля. В 2018 году мужчину экстрадировали в Беларусь и предъявили ему обвинение.-0-