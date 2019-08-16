Мингорсуд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении главного инженера МЗКТ

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд в апелляционном порядке проверил законность и обоснованность постановленного оправдательного приговора в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

"Оправдательный приговор оставлен без изменения, протест без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Суд первой инстанции 19 июля признал главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача невиновным. Он по ч.2, 3 ст.430 УК и по ч.2 ст.424 УК был оправдан за недоказанностью участия в совершении преступления. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Генпрокуратура не согласилась с таким решением, поэтому был принесен апелляционный протест.

Как сообщалось, Головача за получение взятки задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Суд Первомайского района Минска начал рассматривать уголовное дело 29 мая. Фигуранту было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении властью или служебными полномочиями.-0-