Мингорсуд оставил в силе приговор бывшему директору Дворца спорта

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд 14 июня в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора минского Дворца спорта, обвиняемого в совершении коррупционных и других преступлений. Приговор оставлен без изменений. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Мингорсуд оставил приговор суда Московского района без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, проинформировали в Верховном суде. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, 29 марта бывший директор минского Дворца спорта был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Мужчину задержали сотрудники Комитета государственной безопасности в феврале 2018 года при попытке получения очередной взятки на сумму Br2 тыс. Установлено 178 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила более Br78 тыс. Преступную деятельность обвиняемый вел более 5 лет. Он получал взятки от представителей различных субъектов хозяйствования, начиная от организаторов выставок животных и заканчивая представителями монастыря. Взятки передавались не только в виде денег, но и иных материальных ценностей, в том числе это были предметы одежды, сладости, алкогольные напитки. Таким образом, руководитель государственного предприятия поставил на поток систематическое получение взяток.-0-