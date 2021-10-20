Мингорсуд оставил в силе приговор по делу о мошенничестве с защитными масками

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила в силе приговор районного суда по уголовному делу о мошенничестве с защитными масками, совершенном в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

С решением суда первой инстанции не согласились гособвинитель и защитник. Заместитель прокурора Первомайского района Минска принес апелляционный протест, а обвиняемый и его защитник - апелляционные жалобы.

"Проверив в апелляционном порядке законность и обоснованность приговора суда первой инстанции, судебная коллегия Минского городского суда приговор суда Первомайского района Минска от 24 мая 2021 года в части назначенного наказания оставила без изменения", - сообщили в пресс-службе Верховного суда, добавив, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, суд первой инстанции в мае приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы за мошенничество с защитными масками. Обвиняемый признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также покушении на мошенничество. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях строгого режима. Кроме того, фигуранту назначен штраф в размере 100 БВ, что составляет Br2,9 тыс.

Приговором суда удовлетворены требования, заявленные потерпевшими о взыскании в их пользу с обвиняемого имущественного ущерба и возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Обвиняемый ранее уже был судим. В этот раз с 20 марта по 16 апреля 2020 года путем обмана он завладел деньгами 140 потерпевших на сумму более Br30,5 тыс. Фигурант предлагал покупателям американские респираторы со специальным клапаном и защитой, однако после оплаты товара клиенты получали в посылках обычные фильтрующие полумаски и респираторы одноразового использования.-0-