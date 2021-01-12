Мингорсуд приговорил обвиняемую в убийстве новорожденного ребенка к 19 годам колонии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд вынес приговор женщине по уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка, передает корреспондент БЕЛТА.

Женщина приговорена к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима. По месту отбывания наказания она должна пройти принудительное лечение от алкоголизма. Приговор еще может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Согласно предъявленному обвинению, осенью 2018 года она узнала о своей беременности, однако не стала на учет в государственную организацию здравоохранения. Летом 2019 года, находясь по месту своего жительства в Минске, женщина почувствовала начало родовой деятельности. Она тайно родила в ванной комнате квартиры жизнеспособного мальчика, которого, погрузив в воду, лишила возможности дышать.

Впоследствии обвиняемая поместила тело мальчика в морозильную камеру холодильника, где его обнаружили в июне 2020 года правоохранительные органы при осмотре места происшествия.

Эти действия были квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.-0-