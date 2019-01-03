Мингорсуд проведет 4 января предварительное заседание по делу экс-замминистра здравоохранения Лосицкого

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд проведет 4 января предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК, и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.424, ч.2, ч.3 ст.430 УК. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Предварительное судебное заседание проводится в соответствии с п.3 ч.2 ст.277-1 УПК для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщалось, Игорь Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК), Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч.2 и 3 ст.430 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК). Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.-0-