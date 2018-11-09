Мингорсуд сегодня огласит решение по апелляции руководителей профсоюза РЭП

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по апелляции руководителей профсоюза работников радиоэлектронной промышленности будет оглашено сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Минский городской суд в апелляционном порядке проверяет законность, обоснованность и справедливость постановленного судом Советского района Минска приговора по уголовному делу в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Апелляционные жалобы подали обвиняемые и их защитники. Они просят приговор отменить, а производство по делу - прекратить.

Государственный обвинитель считает приговор суда первой инстанции законным, обоснованным и справедливым, в связи с чем его необходимо оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Сторона обвинения полагает, что действия обвиняемых квалифицированы верно - по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Суд удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено сегодня в 15.00.

В августе суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор по этому делу. Фигуранты признаны виновными в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы, уклонении от представления налоговой декларации, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. Председатель профсоюза Геннадий Федынич и Игорь Комлик, работавший главным бухгалтером этого объединения, приговорены к 4 годам ограничения свободы без направления в исполнительное учреждение открытого типа, без конфискации имущества. Они также лишены права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет.

Из обвинения следует, что председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич вместе с главным бухгалтером этого объединения Игорем Комликом с января 2011 года по март 2012 года без соответствующего разрешения Нацбанка Беларуси обеспечил открытие счета профсоюза в иностранной валюте в банке, расположенном в Вильнюсе. Средства, поступившие от нерезидентов Беларуси, снимались Комликом, перемещались в Беларусь, в том числе лицами, не осведомленными о преступном характере этих действий. Поступление денег не отражалось в регистрах бухгалтерского учета профсоюза, не регистрировалось должным образом как иностранная безвозмездная помощь.

Таким образом с 13 января по 22 марта 2011 года обвиняемые получили доход на общую сумму более $17,4 тыс., с 9 марта по 9 декабря того же года - 140 тыс. евро. В результате за 2011 год не был уплачен налог на прибыль в размере более Br22 тыс. с учетом деноминации. Тем самым обвиняемые причинили ущерб в особо крупном размере.-0-