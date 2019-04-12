Мингорсуд ужесточил наказание двум обвиняемым по делу о вечеринке с психотропами, где погибла девушка

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд ужесточил наказание двум обвиняемым по делу о вечеринке с психотропами, где от передозировки погибла 19-летняя студентка, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее суд первой инстанции приговорил этих двух участников вечеринки - девушку и парня - к ограничению свободы на срок 2 и 3 года (без направления в исправительное учреждение открытого типа и с направлением соответственно). После рассмотрения апелляционного протеста Мингорсуд ужесточил им наказание: девушке назначено 2 года, парню - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Остальным пяти фигурантам в части назначения наказания приговор оставлен без изменения. Они приговорены к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

Апелляционный протест на приговор суда первой инстанции подала прокуратура Первомайского района Минска.

В январе суд Первомайского района Минска признал обвиняемых - семь человек - виновными в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ.

Трагедия произошла вечером 4 августа. Компания из восьми человек собралась в квартире, где проживала студентка. Ее родителей дома не было. Спустя некоторое время после употребления психотропа девушке стало плохо, ее гости вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, она скончалась. Согласно выводам экспертов, смерть девушки наступила от острого отравления особо опасным психотропным веществом МДМА.-0-