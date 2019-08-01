Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Беловежской пуще

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в Беловежской пуще правоохранители задержали с поличным группу самогонщиков, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Сотрудники милиции проводили рейдовые мероприятия по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства. В лесном массиве, расположенном на границе с Гродненской областью, они обнаружили мини-завод по производству самогона и самогонной браги.
Правоохранители Брестской области совместно с сотрудниками Свислочского РОВД задержали шесть жителей Гродненской области. Более 2 т самогонной браги подлежит уничтожению.
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