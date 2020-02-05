Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Берестовицком районе

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции ликвидировали в Берестовицком районе мини-завод по производству самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель райцентра организовал производство в хозпостройке своего отчима в агрогородке Кваторы. Сотрудники милиции обнаружили там около 1,3 тыс. л самогонной браги. Самогонщик заявил, что полученный продукт намеревался использовать исключительно в личных целях. Сейчас по данному факту проводится проверка.

К слову, в 2019 году на территории Гродненской области изъято свыше 34,5 тыс. л алкогольной и спиртосодержащей продукции.-0-