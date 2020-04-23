Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Ивьевском районе

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Ивьевском районе сотрудники местного РОВД совместно с коллегами из лидской транспортной милиции ликвидировали мини-завод по изготовлению самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мини-завод работал у одного из лесных хуторов. 30-летнего самогонщика задержали в момент производства нелегального алкоголя.

К организации процесса мужчина подошел основательно. Он использовал спиртометры и технологию двойного перегона, а также насосы для поддержания необходимого давления. "В беседе с милиционерами самогонщик сообщил, что намеревался использовать полученную продукцию сугубо в личных целях", - сообщили в милиции.

По выявленному факту проводится проверка. Изъято около 4,5 т браги.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома