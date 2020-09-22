Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Щучинском районе

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители ликвидировали мини-завод по производству самогона в Щучинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Производство в лесу у деревни Тяпы организовал 43-летний мужчина. Сотрудники Щучинского РОВД застали его с поличным. Изъято 120 л самогона и 650 л браги.
Выяснилось, что самогонщик проживает в Свислочском районе, а производство наладил в другом районе области для конспирации. Правоохранителям он рассказал, что планировал использовать полученный продукт исключительно в личных целях. Впрочем, в милиции отметили, что о качестве мужчина не сильно заботился: использовал плохое сырье и не соблюдал элементарные санитарные правила.
Самогон и самогонный аппарат изъяты, брага уничтожена. Проводится проверка.-0-