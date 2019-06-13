Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Свислочском районе

13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции ликвидировали мини-завод по производству самогона в Свислочском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Производство самогона мужчина 1975 года рождения наладил в лесу рядом с одной из деревень района. Задержали его с поличным в момент изготовления продукта. "Изъято 16 л самогона и 220 л самогонной браги. Также демонтирован аппарат по изготовлению спиртосодержащей жидкости", - отметили в милиции.

Со слов мужчины, он готовил продукт для себя. В прошлом он привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.-0-