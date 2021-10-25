Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Свислочском районе

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мини-завод по производству самогона ликвидировали правоохранители в Свислочском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудниками Свислочского РОВД, проводившими рейдовые мероприятия совместно с бойцами ОМОНа, выявлен очаг самогоноварения.

"В хозяйственной постройке во дворе частного дома одной из местных деревень правоохранители обнаружили самогонной аппарат и почти 130 л готового продукта", - рассказали в милиции.

37-летний хозяин, которые ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения, заявил, что гнал самогон для личного употребления.

По факту произошедшего проводится проверка. Самогон и аппарат изъяты.-0-