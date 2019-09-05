Мини-завод по производству самогона ликвидирован на ферме в Сморгонском районе

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5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры ликвидировали самогонный завод в Сморгонском районе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Производство организовал сварщик, работающий на одной из частных ферм района. Мужчина установил самогонный аппарат в одной из хозяйственных построек на территории организации.
"Во время оперативно-разыскных мероприятий о его противоправной деятельности стало известно сотрудникам Сморгонского райотдела милиции. Производство ликвидировали, самогонный аппарат изъяли, уничтожено около 1,7 тыс. л браги", - рассказали в милиции.
Проводится проверка. Мужчина 1976 года рождения ранее не был судим.-0-