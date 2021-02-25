Мини-завод по производству самогона обнаружен в Пружанском районе

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе обнаружен мини-завод по производству самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"Сотрудники Пружанского РОВД при санкционированном осмотре нашли у 56-летнего сельчанина по месту жительства в деревне Ровбицк самогонный аппарат в хозяйственной постройке на придомовой территории. Кроме этого, правоохранители изъяли 30 л самогона и 450 л самогонной браги, которая находилась в специальной металлической емкости, готовая к процессу изготовления алкогольного напитка", - рассказали в УВД.

Мужчина уверял, что производство наладил с целью личного пользования. Мини-завод изъят. Проводится проверка.

"За изготовление крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для них (браги), как и хранение аппаратов для изготовления предусмотрены предупреждение или штраф до 5 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. Повторное совершение таких противоправных действий влечет штраф до 30 базовых величин с конфискацией. Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки", - добавили правоохранители.-0-