Минивэн и легковушка столкнулись под Телеханами: три человека в больнице

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Три человека серьезно пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля и минивэна в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 9.30 на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной информации, 57-летний житель городского поселка Телеханы двигался на автомобиле "Фольксваген Каравелла" со стороны Ивацевичей в направлении Пинска. В салоне машины, включая водителя, находились шесть человек. На 24-м км при обгоне попутной машины водитель минивэна не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем "Мазда", двигавшимся во встречном направлении.
В результате происшествия водитель "Мазды" - 69-летний житель д.Омельная Ивацевичского района и его 70-летняя супруга, а также пассажирка минивэна - 52-летняя жительница Телехан с тяжелыми травмами госпитализированы в Ивацевичскую центральную районную больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
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