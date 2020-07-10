Минивэн сбил мужчину в Полоцком районе

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе иномарка сбила пенсионера, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Авария произошла сегодня днем на дороге Полоцк - Россоны вблизи деревни Гендики. Водитель минивэна сбил 66-летнего мужчину, который шел по обочине. Пешеход скончался на месте происшествия.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Фиксируется следовая картина, устанавливаются обстоятельства инцидента.-0-