Минивэн сбил насмерть женщину в Речицком районе

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе легковой автомобиль сбил насмерть женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло 10 апреля примерно в 22.45. Предварительно установлено, что 45-летний водитель Hyundai на 104-м км трассы М-10 вблизи деревни Красноземье совершил наезд на пешехода. Женщина находилась на проезжей части, при этом световозвращающими элементами обозначена не была. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.-0-