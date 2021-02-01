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01 февраля 2021, 11:23

Минный взрыватель обнаружили в школе искусств в Ивацевичском районе

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при ремонте детской школы искусств обнаружили взрыватель минометной мины времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Инцидент произошел в городском поселке Телеханы 21 января. В 11.00 в дежурную часть Ивацевичского РОВД позвонил работник музыкальной школы. Он сообщил, что во время ремонтных работ в деревянной стене здания показался непонятный предмет, похожий на снаряд. На место незамедлительно выехал участковый инспектор милиции, который сразу же вызвал саперов.

Военнослужащие в/ч 7494 извлекли из стены потенциально опасный объект. Им оказался взрыватель немецкой минометной мины времен войны. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

Наталья Сахарчук обратила внимание на правильные действия работников школы: обнаружив подозрительный предмет, они не прикасались к нему, а сразу позвонили в милицию. В УВД напоминают, что в случае обнаружения подобных опасных предметов необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Самостоятельные манипуляции с боеприпасами угрожают жизни и здоровью.-0-

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