Миноблсуд приговорил мужчину к 15 годам за жестокое убийство матери

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном убийстве с особой жестокостью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Суд признал мужчину виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью. Фигурант дела приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, в отношении обвиняемого применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Убийство пенсионерки произошло в мае 2018 года в деревне Закальное Любанского района. Как было установлено в суде, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей матерью с особой жестокостью нанес ей не менее 26 ударов ножом и твердым тупым предметом. Женщина, испытывая особые страдания и мучения, скончалась на месте от нанесенных ей телесных повреждений.-0-