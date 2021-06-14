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14 июня 2021, 19:01

Миноблсуд приговорил мужчину к 4 годам колонии за разжигание социальной вражды и оскорбления

Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, оскорблении Президента Беларуси и представителей власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что обвиняемый с целью публичного воздействия на общественное сознание в одном из чатов Telegram-канала разместил высказывание, призывающее к насильственным действиям по отношению к милиционерам.

В суде также рассмотрели несколько фактов, связанных с оскорблением представителей власти. Доказано, что мужчина опубликовал высказывания с негативной оценкой, содержащие ненормативные выражения. Таким образом он оскорбил Президента, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, сотрудников Молодечненского РОВД, сотрудника ОМОНа УВД Гродненского облисполкома, начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно обвиняемому назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Применена специальная конфискация мобильного телефона, принадлежащего фигуранту.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-

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