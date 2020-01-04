Минобороны: контрактник получил травму на одном из полигонов Барановичского гарнизона

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском гарнизоне на одном из полигонов военнослужащий контрактной службы травмировал руку. По предварительной версии, это произошло из-за нарушения требований безопасности. Такую информацию на своей странице в Facebook разместила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, сообщает БЕЛТА.
В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь. "Жизни контрактника ничего не угрожает. Проводится проверка обстоятельств получения травмы. Предварительно причиной травмы стало нарушение требований безопасности при обращении с найденным неразорвавшимся боеприпасом", - проинформировала Наталья Гаврусик.
Военнослужащий служит на общевойсковом полигоне по контракту с 2018 года.-0-