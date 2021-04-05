Минобороны проводит проверку по факту ДТП во время марша ракетного дивизиона на полигон Гожский

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством обороны начата проверка по факту ДТП, произошедшего во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Об этом БЕЛТА сообщили ведомстве.

"Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи Осиповичского района", - рассказали в Минобороны.

В результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна. Повреждения жилого дома устраняются воинской частью.-0-